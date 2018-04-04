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Даша Астаф'єва похизувалась стрункою фігурою: стильні фото

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Даша Астаф'єва похизувалась стрункою фігурою
Даша Астаф'єва похизувалась стрункою фігурою

Епатажна Даша Астаф'єва знялась у стильній фотосесії на даху будинку. Співачка вбрала приталений комбінезон, хизуючись струнким тілом.

Нещодавно Даша Астаф'єва кинула виклик зайвим кілограмам та публічно заявила, що буде дотримуватись дієти і збільшить навантаження в спортзалі. Відтоді зірка не соромиться показувати свої досягнення, роблячи знімки в спідній білизні та приталеному одязі.

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Для чергової фотосесії Даша Астаф'єва вбрала комбінезон, в якому вона виглядала розкішно. Ідеальна фігура, чоботи на підборах, приталене вбрання додали пікантності чорно-білим знімкам. Позувала співачка на даху столичної багатоповерхівки, грайливо перехиляючись через поручні та спираючись на них.

Запускаємо сонячні зайчики,
– написала Даша Астаф'єва.

Хто така Даша Астаф'єва?
Це популярна українська співачка, яка починала вокальну кар'єру з проекту "Фабрика зірок". Даша Астаф'єва тривалий час була учасницею гурту Nikita, заснованого продюсером Юрієм Нікітіним. Також співачка виграла титул Playmate of the Month та прикрасила обкладинку ювілейного журналу Playboy.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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