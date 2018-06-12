Даша Астаф’єва жорстко відповіла кривдникам: фото
Популярна українська співачка та ведуча Дар’я Астаф'єва у притаманному їй стилі відповіла хейтерам.
Свою гарячу та усміхнену відповідь зірка опублікувала в Instagram.
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"Ні хлопці, це не свіженький манікюр або фото в стилі #nomakeup. Це моє ставлення до тих, хто не зважає на мою думку і позицію, хто сміє ображати і писати гидоти, і погрожувати на моїй же сторінці. Мало того, що ви йдете в бан, подумки ви йдете самі знаєте куди!" – написала Астаф'єва.
Джерело: 24 Канал
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