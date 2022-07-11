Навіть такий псих як путін не дасть ядерну зброю неадеквату лукашенку, – "Беларускі Гаюн"

Зустрівшись з путіним у пітері, лукашенко просив у нього надати білорусі ядерну зброю, звинувативши у такій необхідності дії Заходу.

Але якими б не були ці незрозумілі дії, ядерну зброю лукашенко навряд чи отримає. Про це 24 каналу розповів білоруський активіст, керівник телеграм-каналу “Беларускі Гаюн” Антон Мотолько.

Зверніть увагу Не треба вірити, що лукашенко чинить опір путіну, – керівник "Беларускі Гаюн"

Зрозуміло, що навіть такий псих, як путін, не дасть ядерну зброю ще більшому неадеквату в обличчі лукашенка, бо навіщо йому мати такого непередбачуваного партнера поряд? – переконаний він.

Активіст додав, що при тому, що бажання лукашенка путін не задовольнить, він абсолютно спокійно може й далі використовувати територію білорусі та армію лукашенка в своїх цілях.

Мотолько про те, чи дасть путін ядерну зброю лукашенку: дивіться відео

Навіщо лукашенко просив ядерну зброю