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Дата бою з Гассієвим ще не відома, – Усик

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Остаточна дата бою Усика з Гассіевим ще не відома
Остаточна дата бою Усика з Гассіевим ще не відома / Скріншот з відео

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик заявив, що дата фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, де він вийде в ринг проти чемпіона світу за версіями WBA і IBF Мурата Гассіева, ще не визначена остаточно.

Раніше організатори WBSS заявляли, що вирішальний бій відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії.

Та як заявив Олександр Усик на прес-конференції з уболівальниками, ще нема остаточної дати проведення бою.

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На даний момент ми не знаємо дати бою. Пишуть в інтернеті, що це 11 травня в Саудівській Аравії. Поки ми не можемо стверджувати, що це точно. У організаторів турніру є припущення, але офіційно ніхто нічого не підтвердив,
– повідомив Усик.

Як Олександр Усик тренується до бою з Муратом Гассієвим – відео


До слова, російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.

Теги: Новини України Новини Росії Новини спорту Усик – Гассієв Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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