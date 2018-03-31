Дата бою з Гассієвим ще не відома, – Усик

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик заявив, що дата фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, де він вийде в ринг проти чемпіона світу за версіями WBA і IBF Мурата Гассіева, ще не визначена остаточно.

Раніше організатори WBSS заявляли, що вирішальний бій відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії.

Та як заявив Олександр Усик на прес-конференції з уболівальниками, ще нема остаточної дати проведення бою.

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На даний момент ми не знаємо дати бою. Пишуть в інтернеті, що це 11 травня в Саудівській Аравії. Поки ми не можемо стверджувати, що це точно. У організаторів турніру є припущення, але офіційно ніхто нічого не підтвердив,

– повідомив Усик.

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До слова, російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.