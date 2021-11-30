Дав "по морді" і Зеленському, і Україні: чим для нас обернеться стрільба Бутусова

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через відео, яке виклав на своїй сторінці журналіст Юрій Бутусов. У ролику він стріляє з гаубиці зі словами: "По російських окупантах – вогонь".

Журналісти і політики висловили через це шквал критики на українську владу. Відкриття кримінального провадження назвали наступом на свободу слова і помстою Володимира Зеленського особисто Бутусову.

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Водночас окремі, вкрай збуджені персонажі охрестили таку подію нібито кінцем правління чинного президента. Зокрема війною Зеленського проти журналістів.

У Державному бюро розслідувань пояснили причини, за якими відкрили кримінальне провадження. Там вважають, що "оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці української держави та дозволяє представникам держави-агресора поширювати тиск на Україну".

Перепалка під час пресмарафону

Історія почалася 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського. Між президентом та Бутусовим виникла перепалка.

Після виходу з приміщення, де відбулася пресконференція, журналіст заявив, що хотів, цитую: "Дати по морді" президенту. Уже 27 листопада Бутусов виклав свій ролик з гаубицею, яким дав, вибачте, "по морді" і президентові, і всій країні.

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Бутусов спекулює на темі

Бутусов, як і його прихильники, вважає відкриття справи помстою Зеленського за те, що відбулося під час пресмарафону. На думку журналіста, його переслідують за професійну діяльність та "неугодність".

Річ у тім, що Бутусов спекулює у своїх висловах. Державне бюро розслідувань порушило справу не проти нього, а за фактом означеним у його публікації – а це різні речі.

Тобто ДБР дізнаватиметься, коли Бутусов стріляв, де саме і головне – хто дозволив цивільному гатити з гаубиці. За цим фактом понесе відповідальність, скоріш за все, не він сам, а військові керівники. Тож, про переслідування журналіста тут зовсім не мовиться.

Відео дискредитує воєнних кореспондентів

Далеко не все, що роблять під патріотичними гаслами несе користь інтересам України. Героїчне відео Бутусова – це свідома провокація журналіста заради хайпу на хвилі пресконференції, яку вже використовують вороги для дискредитації нашої держави.

Відео стане причиною смерті українських воєнних кореспондентів. Їх просто будуть вбивати та пояснювати це тим, що репортери насправді їздять не працювати журналістами, а воювати.

Бутусов разом з усіма розслідувачами Держбюро тепер можуть хоч тисячу разів казати, що це були навчання на якомусь полігоні, а не реальні бойові дії в зоні ООС. Однак словам ніхто не вірить, є реальний факт – цивільний журналіст стріляв із забороненої у Мінську зброї.

Порівняли з Порєчєнковим

Бутусова вже порівнюють з російським актором Порєчєнковим. Він у 2014 році у шоломі з написом "ПРЕСА" стріляв з кулемета по українських захисниках Донецького аеропорту.

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Зверніть увагу на абсолютно різне ставлення до вчинків цих "героїв" з боку прихильників Юрія Бутусова. Так, різниця в тому, що Бутусов стріляв на своїй землі, але у дипломатичному плані – він робить шкоду Україні більшу за кулі Порєчєнкова.

Росія використовуватиме відео у своїх цілях

Відео Бутусова вже з радістю використала російська пропаганда на свою користь. Звісно, абсолютно байдуже, що там пишуть у російських медіа, але проблема в тому, що ця кампанія з дискредитації України вже вийшла за межі Росії.

Тепер про "стріляючих журналістів з гаубиці" Кремль буде згадувати на всіх перемовинах і всіляких мінських форматах. Бутусов подарував ворогу чергове поле для маніпуляцій – ніби в Збройних силах України зовсім немає контролю і там дають "шмаляти" всім навколо.

Хайп дорожчий, ніж держава

Військовий не може давати цивільному стріляти з гаубиці. Журналіст не може викладати відповідні ролики у мережі. Це ігнорування елементарних правил інформаційної безпеки. Той випадок, коли хайп, загорнутий у патріотичну обгортку заради політичних балів, коштує дорожче, ніж інтереси держави.

Політичний скандал, дискредитація України на міжнародному рівні, розбрат всередині держави та величезні проблеми для військових, які пустили Бутусова до гаубиці – чи не завелика це ціна за бажання когось "покрасуватися"?

Тут мовиться не про переслідування опозиційних журналістів в Україні. Втім, коли хтось, прикрившись патріотизмом, доводить протилежне – нагадує мені Іллю Киву, який знімав відео, де шмаляв з автомата.

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Однак коли правоохоронці почали розслідувати цей факт, то проросійський політик також заявив про переслідування опозиції. Як у тому анекдоті: або хрестик зніміть, або труси надіньте.