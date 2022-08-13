росіянам потрібно показати, що проблему війни вони теж мають розв'язувати, – Давидюк про візи

Деякі країни Євросоюзу мають чітку позицію щодо заборони видачі віз росіянам. Литва та Латвія виступають лідерами у цьому питанні й можуть навіть вплинути на позиції інших держав.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, вони можуть ухвалити пакетне рішення щодо заборони видачі віз росіянам.

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Заборона в'їзду росіянам

Микола Давидюк пояснив, що зараз ми йдемо за мінімальним сценарієм, коли громадяни країни-агресорки не мають можливості в'їхати у певні країни. Однак ці окремі держави можуть створити коаліцію щодо заборони їм в'їзду.

Так, такі країни, як Німеччина та Угорщина можуть виступити проти такої заборони, пояснюючи, що це "війна путіна, а не росіян". На його думку, якщо рішення ухвалить весь Євросоюз, окрім двох країн – це прекрасний результат.

росіянам потрібно сказати, що ви маєте розв'язувати цю проблему також,

– наголосив політолог.

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Чекають поки Україна розбереться з путіним

Він додав, що російська опозиція чекає, поки Україна розв'яже їх проблеми. "Давайте, розберіться у себе з путіним, потім захопіть владу у кремлі, а потім нам її передайте", – пояснив позицію росіян Микола Давидюк.

Зі своїм путіним розбирайтесь у себе вдома. Наше завдання: вигнати його з Криму, вигнати з Донбасу, забрати наші атомні станції, змусити його заплатити гроші – репарації,

– емоційно прокоментував політолог.

Він порадив росіянам забирати речі зі своїх європейських помешкань та їхати до росії, якщо вони хочуть щось змінити. 20 років росіяни говорили, що вони нібито поза політикою і тепер через їхню пасивність вбивають сотні тисяч людей.

росіяни, які підтримують вбивства, мародерство, ґвалтування не мають права знаходитись сьогодні серед цивілізованих країн,

– підсумував Давидюк.

Політолог зауважив, що рішення про заборону в'їзду росіянам треба приймати не тільки на рівні Європейського Союзу, а й на рівні інших глобальних країн, зокрема США. Так, на його думку, росіяни можуть почати розбиратися зі своїми проблемами зсередини держави.

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Більше про ізоляцію росії

Естонський уряд ухвалив нові правила в'їзду для громадян країни-агресорки. З 18 серпня країна обмежує видачу естонських віз росіянам та забороняє в'їзд до Естонії тим громадянам росії, які мають видану Естонією візу й чиєю метою відвідування країни є туризм, підприємництво, спорт чи культура.

Державний департамент США поки не ухвалив рішення про визнання росії країною-спонсоркою тероризму. Сенатори від обох партій закликають врешті це зробити.

Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

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