Так будується поразка: навіщо ЄС та НАТО підготували спільний заклик до Росії

Російський диктатор Владімір Путін протягом 9 років постійно підвищував ставки, воюючи з Україною. Однак вже скоро ставку підвищать ЄС та НАТО і це стане поразкою Росії.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, ЄС, НАТО та G7 трансформувались, а світ нарешті почув Україну, а це є саме тим, чого прагнула Україна.

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Останнє попередження для Путіна

На думку Миколи Давидюка, спільна заява від ЄС і НАТО, яка буде оприлюднена найближчими днями й закликатиме Росію припинити війну та залишити Україну – це ультиматум до Путіна, з умовами: або Росія виводить війська, або вони запускають механізми вступу України до ЄС і НАТО.

Проте за словами політолога, Україна незалежно від відповіді або ігнорування Путіна, все одно вступить в ці організації, адже саме це буде фіксацією перемоги.

Політолог Микола Давидюк переконаний, що Захід нарешті зрозумів Україну, а слова лідерів G7 про необхідність покарання Путіна є свідченням трансформації на користь України, теж саме варто очікувати від НАТО і ЄС.

На думку Давидюка, G7 винесла смертний вирок Путіну, сказавши йому, що він буде відповідати за війну з Україною і обов'язково за це заплатить. А відповідь міністра закордонних справ Нідерландів це підкріпила словами про готовність створити спецтрибунал для Путіна та "путіністів".

Що зробить Путін

На думку політолога, якщо Путін продовжуватиме атакувати Україну, це нічого не змінить, адже на його рішення і думку ніхто не звертає уваги, а його програш вже очевидний, тому усі його бажання не мають ніякого сенсу.

"Ну то й що чого хоче Путін? Багато що хоче. Путін хоче бути молодшим, Путін хоче, щоб Кабаєва була красивішою, щоб меншим бовдуром був Пригожин, ну хоче то й що? Але реальність така: Україна йде в НАТО", – заявив Давидюк

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Також Давидюк переконаний, що надія України звільнити свої території перемістилась й в інші країни, зокрема на Захід, в Європу, США, а також в Індію, бо вони зрозуміли, що мають справу з диким злом, яке треба обмежити або знищити.

Путін багато чого не хоче, але так будується поразка. Сторона, яка програє нічого вже не хоче, але вона програє і це фіксується. Вступ України в ЄС і НАТО буде фіксацією програшу не тільки Путіна, а й режиму Путіна. Це буде демонтаж режиму і Путіна, і Лукашенка, і всіх інших країн, які йому підігрують,

– сказав Микола Давидюк.

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