Як працює давня схема російської пропаганди

Цікаво, що на тлі нових розмов про зернову угоду, які стимулювали останні подорожі Ердогана, російська сторона продовжує поширювати власну пропагандистську інтерпретаційну схему подій.

Перекладання провини по-російськи

Мовляв, вони тільки й мріють, аби нагодувати весь світ, але “підлий Захід” не виконує свої зобов’язання.

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Бункерного діда, мовляв, знову “надули”, і тому відновлення зернової угоди неможливе.

Це дуже давня схема російської пропаганди – перекладати провину за власні злочини на іншого. Бажано – на жертву власної агресії. Вони напали на Україну, і цим зробили неможливим звичне вивезення українського зерна на продаж. Саме це – основа усіх бід з продовольством у світі.

Водночас весь час, поки триває війна, росіяни вдають перед державами Азії та Африки, що дуже хочуть вирішити їхні продовольчі проблеми. Навіть “дарують” зерно, навіть пішли на укладання зернової угоди.

До речі, потім самі з неї вийшли, бо їхня стратегічна мета – економічне придушення України, але так, аби у цьому робити винуватою саму Україну. Аби реноме серед “африканських друзів” не страждало.

Звідси і походять ці постійні бідкання вічно надутого діда. У такий спосіб він, агресор Владімір Путін, хоче показувати себе жертвою. Це для того, аби потім переконувати всіх, що це не він задер ціни на все та інфляцію у світі, а “куратори Заходу та єврейські нацисти”.