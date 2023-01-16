У Давосі стартував Всесвітній форум: які ключові теми та завдання України
У Давосі 16 січня 2023 року стартував Всесвітній економічний форум. Цього року на ньому немає представників з Росії.
В ефірі 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що люди вже починають говорити про проблеми із безпекою в усьому світі.
Важливо Росія платить мільярд доларів на день за війну в Україні
За його словами, війна Росії проти України – це не просто війна двох країн у центрі Європи. Це виклик всій безпековій системі світу. Всі розуміють, що вона починає буксувати. Проте що з цим робити до кінця мало хто розуміє. Очевидно, що на цьому форумі будуть обговорювати саме це питання: як будувати світову безпеку в найближчі десятиліття.
Наша проблема в тому, що ми перебуваємо в епіцентрі вибуху й хочемо говорити про вибух, а весь світ вже починає говорити про наслідки цього вибуху. Ми для себе повинні зрозуміти, як і про шо говорити на цьому форумі,
– акцентував Вадим Денисенко.
Він зазначив, що задача української делегації підтримати антиросійську коаліцію й не допустити будь-яких тріщин в колективному Заході проти Росії. Тобто це альфа й омега для нас сьогодні.
Дивіться повне відео з Вадимом Денисенком на ютубі 24 каналу:
"Якщо не буде цих тріщин, будуть й поставки зброї, буде й продовження фінансової допомоги Україні. Завдяки цьому ми зможемо вистояти. Оце ключовий момент – не допустити розколу колективного Заходу", – наголосив Вадим Денисенко.
Останні новини з Давосу
- Цього року делегати Всесвітнього економічного форуму знову збираються в Давосі, Швейцарія, аби обговорити проблеми, з якими стикається світ, та знайти рішення. Крім того, ВЕФ 2023 року вперше з 2020 року пройде у традиційній формі. ВЕФ прогнозує: тривалий період миру, процвітання та глобальної економічної інтеграції може наближатися до кінця.
- Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться з 16 до 20 січня. Як зазначають на сайті КМДА, до обговорення наслідків війни та плану відбудови України також долучиться Володимир Кличко.