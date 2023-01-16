У Давосі стартував Всесвітній форум: які ключові теми та завдання України

У Давосі 16 січня 2023 року стартував Всесвітній економічний форум. Цього року на ньому немає представників з Росії.

В ефірі 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що люди вже починають говорити про проблеми із безпекою в усьому світі.

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За його словами, війна Росії проти України – це не просто війна двох країн у центрі Європи. Це виклик всій безпековій системі світу. Всі розуміють, що вона починає буксувати. Проте що з цим робити до кінця мало хто розуміє. Очевидно, що на цьому форумі будуть обговорювати саме це питання: як будувати світову безпеку в найближчі десятиліття.

Наша проблема в тому, що ми перебуваємо в епіцентрі вибуху й хочемо говорити про вибух, а весь світ вже починає говорити про наслідки цього вибуху. Ми для себе повинні зрозуміти, як і про шо говорити на цьому форумі,

– акцентував Вадим Денисенко.

Він зазначив, що задача української делегації підтримати антиросійську коаліцію й не допустити будь-яких тріщин в колективному Заході проти Росії. Тобто це альфа й омега для нас сьогодні.

Дивіться повне відео з Вадимом Денисенком на ютубі 24 каналу:

"Якщо не буде цих тріщин, будуть й поставки зброї, буде й продовження фінансової допомоги Україні. Завдяки цьому ми зможемо вистояти. Оце ключовий момент – не допустити розколу колективного Заходу", – наголосив Вадим Денисенко.

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