Дають відсіч надіям диктаторів, – Піонтковський про відносини США і Європи

Сполучені Штати Америки продовжують чинити опір диктаторським режимам. В той час Європа залишається осторонь.

США протидіють зокрема Китаю і Росії. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Відбувається опір двом диктаторським режимам – Китаю і Росії. США останніми рішеннями підкреслюють, що всім надіям диктаторів дають відсіч", – наголосив Піонтковський.

Публіцист: Європа плутається під ногами

За його словами, Європа не здатна брати участь в цьому опорі. Це підтвердили Німеччина та Франція вже тисячі разів.

Європа просто плутається під ногами,

– сказав публіцист.

Він пояснив, що Франція, наприклад, обурюється, що США і Австралія уклали договір. Водночас Австралія є набагато ціннішим американським партнером та союзником.

Хто стане союзниками США

США, Велика Британія та Австралія оголосили про створення AUKUS , метою якого є поглибити оборонну співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Франція заявила, що втрачає довіру до Австралії.

"Якраз зараз гра – дуже серйозна, коли диктатори світу кинули виклик всій західній цивілізації", – відзначив Піонтковський.

США, як він вважає, згуртовують ті країни, на яких вони можуть розраховувати як на союзників, наприклад:

Австралія;

Японія;

Україна;

Тайвань.

Піонтковський прокоментував відносини США і Європи: дивіться відео