Через російський паспорт: ДБР ініціює відсторонення заступника глави Харківської облради

Заступник голови Харківської облради вже близько 8 років має російський паспорт. ДБР ініціює відсторонення чиновника від посади.

Окрім паспорта, заступник голови має також інші документи. Мовиться, наприклад, про податковий номер, що дозволяє сплачувати податки Росії. Про це Державне бюро розслідувань заявило 6 липня.

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ДБР ініціює відсторонення заступника від посади

За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії,

– мовиться в повідомленні.

ДБР звернулося до Харківської обласної ради, щоб заступника відсторонили від посади. Адже він має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області, та до всіх таємних даних.

Харківська обласна рада планує розглянути питання відсторонення найближчим часом.

Зрадник-помічник нардепа

СБУ оголосила підозру у державній зраді помічнику народного депутата України. За даними слідства, він працював на російські спецслужби.

Правоохоронці встановили, що українця завербували ще у лютому 2014 року у Москві. З 2019 року він передавав російському куратору розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з Росією і проведення АТО/ООС на Сході України.

Щомісяця росіяни платили зраднику від 1,5 до 4 тисяч доларів. Правоохоронці вже взяли його під варту.

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