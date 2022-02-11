У ДБР кажуть, що Апеляційний суд фактично підтвердив обґрунтованість підозри Порошенку

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку. У ДБР переконані, що таке рішення доводить законність підозри.

Петро Порошенко і далі залишається під особистим зобов'язанням. Такий запобіжний захід йому обрав Печерський суд 19 січня.

Зверніть увагу Суд залишив без змін запобіжний захід Порошенка у справі про держзражу

Підозра вручена законно

У ДБР переконані, що рішення Апеляційного суду доводить законність вручення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку, адже запобіжний захід залишили без змін.

Суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами,

– йдеться в заяві ДБР.

Підозра Порошенку: головне

У грудні 2021 року п'ятому президенту Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді через "вугільну справу".

За даними слідства, Порошенко використовував службове становище в 2014 – 2015 роках і блокував постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки й підписав угоду з бойовиками про завезення палива з окупованого Донбасу.

Після цього Порошенко виїхав закордон і повернувся 17 січня. Одразу після цього він відправився в Печерський суд.

Засідання суду тривало кілька годин. Після цього суд відправився до нарадчої кімнати, однак оголошення ухвали перенесли на 19 січня.

Згідно з ухвалою, Порошенко має бути під особистим зобов'язанням та здати свої паспорти.

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Апеляцію щодо рішення Печерського суду подали і сторона обвинувачення й адвокати Петра Порошенка. Перші вимагали змінити запобіжний захід на жорсткіший, а захист п'ятого президента – скасувати ухвалу.