У ДБР кажуть, що Апеляційний суд фактично підтвердив обґрунтованість підозри Порошенку
11 лютого 2022 , 15:39Читать новость на русском
Джерело:ДБР
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку. У ДБР переконані, що таке рішення доводить законність підозри.
Петро Порошенко і далі залишається під особистим зобов'язанням. Такий запобіжний захід йому обрав Печерський суд 19 січня.
Зверніть увагу Суд залишив без змін запобіжний захід Порошенка у справі про держзражу
Підозра вручена законно
У ДБР переконані, що рішення Апеляційного суду доводить законність вручення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку, адже запобіжний захід залишили без змін.
Суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами,
– йдеться в заяві ДБР.
Підозра Порошенку: головне
- У грудні 2021 року п'ятому президенту Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді через "вугільну справу".
- За даними слідства, Порошенко використовував службове становище в 2014 – 2015 роках і блокував постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки й підписав угоду з бойовиками про завезення палива з окупованого Донбасу.
- Після цього Порошенко виїхав закордон і повернувся 17 січня. Одразу після цього він відправився в Печерський суд.
- Засідання суду тривало кілька годин. Після цього суд відправився до нарадчої кімнати, однак оголошення ухвали перенесли на 19 січня.
- Згідно з ухвалою, Порошенко має бути під особистим зобов'язанням та здати свої паспорти.
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