У ДБР кажуть, що не мали відео з ДТП Трухіна, яке оприлюднили у ЗМІ

У ДБР заявили, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Там кажуть, що допитували працівника поліції, який надав ці кадри, але тоді він про них не розповідав.

У ДБР наголосили, що розслідування ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна триває. Однак до публікації матеріалу журналістів "Української правди" відео з перших хвилин після ДТП у слідчих не було.

Важливо Трухіна виключили з партії "Слуга народу"

Відео додадуть до матеріалів розслідування

У ДБР заявили, що після ДТП відбувся допит поліцейського, який першим прибув на місце аварії. Однак тоді він не надав матеріалів зі своєї нагрудної камери.

Втім після публікації відео журналістами, ДБР долучить його до матеріалів розслідування.

Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому,

– заявили в ДБР.

Водночас правоохоронці закликають громадян, які мають у своєму розпорядження фото та відео з місця ДТП, яке трапилося 23 серпня, надати їх для розслідування.

ДТП з Трухіним: головне

Аварія за участю нардепа від "Слуги народу" трапилася ще 23 серпня під Києвом. Тоді політик намагався спершу приховати ДТП, а потім виправдатися.

До публікації відео з перших хвилин після ДТП Трухін заявляв, що не є винним, однак після появи розслідування його вигнали з партії "Слуга народу".

На опублікованих кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з поліцейським, щоб уникнути відповідальності.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова скерувала до НАБУ доручення відкрити кримінальне провадження проти нардепа.

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