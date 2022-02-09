У ДБР назвали ім'я водія, який був за кермом авто з Трухіним у день ДТП
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Державному бюро розслідувань розповіли, хто був за кермом автівки з Олександром Трухіним, яка спровокувала ДТП. Мовиться про Віктора Склему.
За інформацією видання, директор ДБР Олексій Сухачов 9 лютого розповів деталі про розслідування аварії з Трухіним, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
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ДБР повідомило, хто був за кермом авто з Трухіним
Сухачов повідомив, що деякі камери відеоспостереження зафіксували перебування за кермом автомобіля людини у червоному одязі.
Цією особою (у червоному одязі – 24 канал) виявився Склема Віктор Васильович,
– уточнив директор Бюро.
Склема є помічником депутата Полтавської міської ради. На сайті "Полтавщина" пишуть, що чоловік був помічником депутата Полтавської облради від "Слуги народу" Фахраддіна Мухтарова. До слова, Мухтаров також був в автомобілі зі Склемою і Трухіним у момент аварії.Нагадаємо, у відомстві раніше проінформували, що вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва. На цих кадрах – те, як пересувалась машина з нардепом Олександром Трухіним до місця ДТП. Однак на самій ділянці, де сталась аварія, камер спостереження не було через ремонтні роботи.
ДТП за участю авто Трухіна: останні новини
- Автівка "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня 2021 року спричинила ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей.
- Нещодавно журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського Сергія Петрика, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.
- Патрульного Петрика вже кілька разів викликали на допит у ДБР.
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