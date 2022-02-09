У ДБР назвали ім'я водія, який був за кермом авто з Трухіним у день ДТП

У Державному бюро розслідувань розповіли, хто був за кермом автівки з Олександром Трухіним, яка спровокувала ДТП. Мовиться про Віктора Склему.

За інформацією видання, директор ДБР Олексій Сухачов 9 лютого розповів деталі про розслідування аварії з Трухіним, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

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ДБР повідомило, хто був за кермом авто з Трухіним

Сухачов повідомив, що деякі камери відеоспостереження зафіксували перебування за кермом автомобіля людини у червоному одязі.

Цією особою (у червоному одязі – 24 канал) виявився Склема Віктор Васильович,

– уточнив директор Бюро.

Склема є помічником депутата Полтавської міської ради. На сайті "Полтавщина" пишуть, що чоловік був помічником депутата Полтавської облради від "Слуги народу" Фахраддіна Мухтарова. До слова, Мухтаров також був в автомобілі зі Склемою і Трухіним у момент аварії.

ДТП за участю авто Трухіна: останні новини

Автівка "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня 2021 року спричинила ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей.

Нещодавно журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського Сергія Петрика, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Патрульного Петрика вже кілька разів викликали на допит у ДБР.

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