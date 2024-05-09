Схема на 519 мільйонів гривень: ДБР повідомило про нову підозру олігарху Жеваго

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру олігарху Костянтину Жеваго та трьом його спільникам. Їх підозрюють у незаконному виведення 519 мільйонів гривень з банку "Фінанси та Кредит".

Слідство встановило, що особи, які були членами кредитного комітету банку у 2010 році, оформили кредитні угоди на користь недавно створеної юридичної особи, яка перебувала під їхнім контролем. Загальні збитки від такої діяльності склали 1,4 мільярда гривень.

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Справа "Фінанси та Кредит"

ДБР повідомило про нову підозру олігарху Жеваго та трьом його спільникам у справі про виведення 519 мільйонів гривень з банку "Фінанси та Кредит".

Згідно з інформацією від правоохоронців, у період з травня 2007 року по жовтень 2010 року Жеваго організував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова та члени правління банку "Фінанси та Кредит" та інші особи, близькі до нього.

Ця злочинна група вивела понад 500 мільйонів гривень з банку шляхом порушення правил кредитування. Ці гроші згодом були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010 – 2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком,

– зазначається у повідомленні ДБР.

Такі дії дозволяли збільшувати кредитний ліміт для підконтрольної Жеваго компанії без будь-якої ліквідної застави. Загальні збитки банку від кредитування компанії Жеваго становлять 1,4 мільярда гривень.

У ДБР розповіли, що Жеваго повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації. Крім того, ексголову правління банку та його двох заступників також підозрюють у причетності до злочинної організації та привласненні майна в особливо великому розмірі.

Наразі на майно підозрюваних накладено арешт, включаючи акції підприємств, нерухомість та інші активи на сотні мільйонів гривень. У жовтні 2020 року частину арештованих активів передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

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