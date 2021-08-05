ДБР прийшло з обшуками в Мін'юст у справі про хабар

Державне бюро розслідувань 5 серпня проводить обшуки в Міністерстві юстиції. Причиною стало розслідування справи про можливе вимагання столичною адвокаткою хабара.

Неправомірну вигоду нібито мали передати до Мін'юсту. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську.

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ДБР доручило проводити експертизу в справі Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. При цьому сам інститут також підпорядковується Мін'юсту.

На прохання КНДІСЕ слідчі прийшли вилучити документи в приміщеннях міністерства, розташованих у Рильському провулку та на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Правоохоронці скопіювали всю систему електронного документообігу відомства. Варто зазначити, що нікому зі співробітників міністерства підозру не вручали.

Що цьому передувало

Правоохоронці 23 квітня у Києві затримали адвокатку Аллу Цимановську. За версією слідства, вона вимагала та отримала 160 тисяч доларів за перереєстрацію земельних ділянок.

Жінка нібито пропонувала передати гроші членам Колегії з розгляду скарг Мін’юсту. Проте, підозру їй повідомили не у хабарництві, а шахрайстві. Правозахисники назвали такі дії провокацією.

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