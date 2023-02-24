ДБР провело обшуки у банку президента московського футбольного клубу ЦСКА

Працівники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради й в офісі комерційного банку, власником якого є громадянин Росії, президент російського футбольного клубу "ЦСКА". Мовиться про Євгенія Гінера.

ДБР провели обшуки у банку Pinbank президента "ЦСКА" Євгенія Гінера.

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Що шукало ДБР

Працівники ДБР перевіряли інформацію, чи правомірно банк Гінера отримав та використав фінансові преференції на суму у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

Крім цього, ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів Росії до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України. Наразі триває досудове розслідування.

Суд арештував частки росіян в українських підприємствах

11 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми Росії Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" Міша "Лужнецький" (Михайло Воєводін).

Українська сторона підозрює, що вони можуть бути підконтрольні високопосадовцям та депутатам росії.

Зокрема суд наклав арешт на їхні частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

19 жовтня 2022 президент ввів у дію санкції РНБО проти Євгенія Гінера терміном на 10 років.