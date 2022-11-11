ДБР проводить обшуки у нардепа Арістова

ДБР прийшло з обшуками до голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова. Інформація про обшуки в Арістова з'явилася зранку 11 листопада.

Співрозмовник 24 каналу в ДБР повідомив, що в Арістова дійсно проводять обшуки. Однак причина обшуків у народного депутата поки не повідомляється.

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Представник Арістова не має інформації про обшуки

"РБК-Україна" з посилання на джерело у правоохоронних органах інформує, що ДБР проводить обшуки в Арістова з 7 ранку 11 листопада. Про обшуки в Арістова також пише LIGA.net.

LIGA.net інформує, що звернулась за коментарем до пресслужби Арістова. Однак його представник сказав, що не має такої інформації.

Юрій Арістов був обраний народним депутатом України у 2019 році на парламентських виборах від партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року він очолює комітет з питань бюджету у Верховній Раді.

Арістов втратив контроль над комітетом

До обрання в парламент займався бізнесом. Був гендиректором ТОВ "Атлантік-Юмма", яке займається торгівлею морепродуктами. Також був засновником мережі Oysters Cava Bar, рибного ресторану Fish House у Києві.

Арістов – член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.

З 2021 року Арістов як голова бюджетного комітету втратив над ним контроль. Більшість членів комітету, як повідомив Bihus.info, перейшли до групи народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга нарду").