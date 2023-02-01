ДБР почало обшуки у керівництва податкової Києва, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва податкової Києва. Розслідують незаконне отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету.

1 лютого 2023 року ДБР проводить обшуки у керівників податкової Києва. Про це журналісти повідомляють із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

До теми На Львівщині ДБР викрило на хабарництві начальника військкомату

У кого проводять обшуки

За словами журналістів, ДБР проводить слідчі дії у виконувача обов'язків голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у столиці.

До тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень держави

Джерела видання повідомили, що ДБР розслідує факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, зокрема шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень державних коштів,

– мовиться у повідомленні.

ДБР розшукує корупціонерів в держорганах

На початку грудня Державне бюро розслідувань провело обшуки у двох департаментах КМДА. Справа стосується нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

У січні на Одеській митниці викрили масштабну схему – її працівники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон.

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Редакціязвернулася до ДБР за коментарем, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Наразі очікуємо відповіді.