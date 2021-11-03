ДБР проводить обшуки в податковій службі
Джерело:Державна податкова служба України
ДБР проводить обшуки в податковій службі. Причина полягає у кримінальній справі щодо порушень вимог податкового законодавства підприємствами Полтавської області.
Слідчі дії проводять 3 листопада. Про це повідомили у податковій.
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ДБР проводить обшуки у податковій службі
Слідчі дії проводять у Державній податковій службі.
За інформацією, наданою правоохоронними органами, підставою стала кримінальна справа щодо порушень вимог податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області,
– мовиться у повідомленні.
У Державній податковій службі розповіли, що:
- ще в грудні 2020 року та січні 2021 року проводили власну перевірку податкової служби у Полтавській області;
- тоді мовилось про питання відпрацювання ризикових суб'єктів господарської діяльності;
- у тому числі і по підприємствах, що є фігурантами в матеріалах згаданої кримінальної справи.
За результатами перевірки тоді виявили низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області.
Саме тому щодо службовців застосували заходи дисциплінарного впливу. Ба більше, інформацію про ймовірні порушення тоді передали в ДБР.
Коротко про обшуки в Олексія Любченка та Євгена Олейнікова
- Власні джерела підтвердили 24 каналу, що 3 листопада НАБУ та СБУ проводять обшуки в Олексія Любченка, який подав у відставку з посади міністра економіки, та у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
- У СБУ цю інформацію наразі не коментують.
- "Слідство.інфо" написало, що обшуки можуть бути пов'язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.
- Також відомо, що ймовірно слідчі дії проводять у межах кримінального провадження про можливе зловживання службовим становищем, що могло бути пов'язане з допомогою в ухиленні від сплати податків.
- Сам Олексій Любченко заявив, що "те, що відбувається (мовиться про обшуки – 24 канал), не має до мене відношення".