ДБР проводить обшуки у прикордонників на Закарпатті: що шукають

Слідчі Державного бюро розслідувань 23 листопада проводять обшуки у мукачівських прикордонників на Закарпатті. Вони можуть бути причетні до видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиса.

Наразі проводять обшуки на одній з ділянок держкордону. Про це повідомив директор Територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

Читайте також Прикордонники отримали 2 нових гелікоптери Airbus: їх використають на кордоні з Білоруссю

Прикордонники можуть бути причетні до шахрайської схеми

Перевіряють, чи причетні прикордонники до незаконної схеми видобутку та продажу гравію із річки Тиси. Посадовці у змові із кількома підприємцями нібито організували цей видобуток.

Дозвіл на роботи, який вони мають, передбачає використання суміші для укріплення підпірних стінок річки. Її продавали місцевим.

За словами Ляшка, це тривало роками. Однак він не уточнив, скількох прикордонників підозрюють. Про суми збитків теж поки не повідомляють.

Про який прикордонний відділ мовиться

У пресслужбі Мукачівського прикордонного загону повідомили, що мовиться про "Солотвино". Речниця прикордонного загону Леся Федорова підтвердила обшуки та розповіла, що слідчі вилучили документи.

Підозру, за її словами, ще нікому не оголошували.