Вимагав понад 8 тисяч додарів: ДБР викрило чиновника Держпродспоживслужби – фото, відео

Державне бюро розслідувань викрило начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Чоловік вимагав гроші у свого підлеглого.

Він вважав, що нібито має право брати хабарі у фермерів. Зокрема за реєстрацію їхньої сільськогосподарської техніки.

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Посадовець мав отримати понад 8 тисяч доларів

Чиновника затримали під час того, як він отримував гроші. Мовиться про 8 тисяч 250 доларів. Чоловік намагався позбутись грошей, коли його затримували, але ДБР зафіксувало цю спробу.



Чиновник мав отримати понад 8 тисяч доларів / Фото ДБР

Вже не вперше чиновник отримував гроші. Раніше ДБР зафіксували, як він отримував 3 тисячі доларів. Наразі відбуваються попередні слідчі дії, зокрема обшуки:

за місцем проживання;

за місцем роботи.



Наразі слідчі проводять обшуки / Фото ДБР

Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Відзначимо, що Запорізька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

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