Вимагав понад 8 тисяч додарів: ДБР викрило чиновника Держпродспоживслужби – фото, відео
Джерело:пресслужба ДБР
Державне бюро розслідувань викрило начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Чоловік вимагав гроші у свого підлеглого.
Він вважав, що нібито має право брати хабарі у фермерів. Зокрема за реєстрацію їхньої сільськогосподарської техніки.
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Посадовець мав отримати понад 8 тисяч доларів
Чиновника затримали під час того, як він отримував гроші. Мовиться про 8 тисяч 250 доларів. Чоловік намагався позбутись грошей, коли його затримували, але ДБР зафіксувало цю спробу.
Чиновник мав отримати понад 8 тисяч доларів / Фото ДБР
Вже не вперше чиновник отримував гроші. Раніше ДБР зафіксували, як він отримував 3 тисячі доларів. Наразі відбуваються попередні слідчі дії, зокрема обшуки:
- за місцем проживання;
- за місцем роботи.
Наразі слідчі проводять обшуки / Фото ДБР
Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Відзначимо, що Запорізька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.
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Останні викриття ДБР: що відомо
- Львівський прокурор допомагав поліцейському, який підробив протокол. Його затримали на хабарі.
- Співробітники ДБР затримали волинського митника Михайла Бурдейного з 700 тисячами доларів.
- у Києві викрили посадовців "Київавтодору" та Київської міської ради, які вкрали з бюджету понад 100 мільйонів.