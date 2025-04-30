На Одещині викрили командира, який відправив бійців робити ремонт у квартирі замість служби
- Командир військової частини в Одеській області використовував підлеглих для ремонту своєї квартири замість служби на передовій.
- Військові отримували бойові виплати, хоча займалися ремонтом, що призвело до збитків державі на понад 500 тисяч гривень. Командиру загрожує до 12 років ув'язнення.
В Одеській області командир однієї з військових частин відправив бійців робити ремонт у власній квартирі замість служби на передовій. Військові клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку, і при цьому – отримували виплати, ніби виконують бойові завдання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.
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Замість служби – ремонт у квартирі
Командир однієї з військових частин Одеської області використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Так, у грудні 2024 року він відправив військових робити ремонт у власній квартирі, що розташована у місті Подільськ Одеської області. Нерухомість посадовець оформив на матір цивільної дружини, а бійці почали робити ремонт.
Від грудня 2024 року до квітня 2025 року військові, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо. Ба більше, попри відсутність на службі, бійці отримували бойові виплати.
У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.
Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. Підполковнику вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Бійці робили підполковнику ремонт, замість служби на передовій, – більше у галереї
Раніше ДБР викрило офіцера Міноборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних, отримуючи за це від 8 до 10 тисяч доларів США. Підозрюваного затримано під час отримання хабаря, проведено обшуки та вилучено докази.