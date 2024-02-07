ДБР завершило досудове розслідування у справі Петра Порошенка
Досудове розслідування у справі Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, завершено. Мовиться про діяльність експрезидента у 2014 – 2015 роках.
Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян. Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами справи.
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ДБР про справу Порошенка
Досудове розслідування завершено, сторона захисту знайомиться з матеріалами справи. Коли завершиться ознайомлення, матеріали передадуть в суд. Більше інформації нема,
– повідомили 24 Каналу у ДБР.
Після скерування обвинувального акту стосовно Петра Порошенка до суду, у нього змінюється статус – екпрезидент стає обвинуваченим.
Зазначимо, що у 2021 році Петру Порошенку вручили підозру за двома статтями кримінального кодексу – "державна зрада" та "сприяння діяльності терористичних організацій". Мовиться про справу про купівлю вугілля в "ДНР" та "ЛНР" протягом 2014 – 2015 років. Тоді правоохоронці заявляли, що сума торгів сягала близько 1,5 мільярда доларів.
Справа Порошенка
За версією слідства, Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
У цій справі, окрім Порошенка, фігурував й Віктор Медведчук, а також ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.
- На початку 2022 року Печерський райсуд Києва арештував майно Порошенка. Низка активів та майна колишнього президента досі перебуває під арештом.