ДБР завершило досудове розслідування у справі Петра Порошенка

Досудове розслідування у справі Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, завершено. Мовиться про діяльність експрезидента у 2014 – 2015 роках.

Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян. Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами справи.

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ДБР про справу Порошенка

Досудове розслідування завершено, сторона захисту знайомиться з матеріалами справи. Коли завершиться ознайомлення, матеріали передадуть в суд. Більше інформації нема,

– повідомили 24 Каналу у ДБР.

Після скерування обвинувального акту стосовно Петра Порошенка до суду, у нього змінюється статус – екпрезидент стає обвинуваченим.

Зазначимо, що у 2021 році Петру Порошенку вручили підозру за двома статтями кримінального кодексу – "державна зрада" та "сприяння діяльності терористичних організацій". Мовиться про справу про купівлю вугілля в "ДНР" та "ЛНР" протягом 2014 – 2015 років. Тоді правоохоронці заявляли, що сума торгів сягала близько 1,5 мільярда доларів.

Справа Порошенка