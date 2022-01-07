У ДБР заявили, що активи "5 каналу" і "Прямого" не арештовували

7 січня 2022 , 12:20
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Джерело:

ДБР

Печерський районний суд Києва арештував майно Петра Порошенка. Однак у Державному бюро розслідувань стверджують, що арешт на активи "5 каналу" і "Прямого" не накладали.

Арешт наклали лише на майно, яке належить Порошенку

Слідчі наголосили, що ніяких обмежень на діяльність засобів масової інформації суд не накладав. Адже власником каналів є медіахолдинг "Вільні медіа".

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Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа". Це не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався,
– зазначили у ДБР.

Слідчі зазначили, що арешт наклали виключно на майно та корпоративні права, власником яких є Порошенко.

Що відомо про арешт майна п'ятого президента

6 січня суд наклав арешту на майно Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з:

  • Держреєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,
  • Державного реєстру іпотек,
  • Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Мовиться про об'єкти нерухомості та корпоративні права. Рішення схвалили, коли Порошенко перебував за кордоном, тому адвокати політика вважають, що відбулося порушення.

Порошенка підозрюють у держзраді: головне

  • 20 грудня лідеру "Європейської Солідарності" оголосили підозру у державній зраді. Мовиться про провадження щодо постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій.
  • Фігурантом справи також є кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під домашнім арештом.
  • Під час оголошення підозри Порошенко перебував у Варшаві. В Україну він планує повернутися 17 січня й поговорити з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

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Автор: Софія Мінджоса