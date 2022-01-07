У ДБР заявили, що активи "5 каналу" і "Прямого" не арештовували

Печерський районний суд Києва арештував майно Петра Порошенка. Однак у Державному бюро розслідувань стверджують, що арешт на активи "5 каналу" і "Прямого" не накладали.

Арешт наклали лише на майно, яке належить Порошенку

Слідчі наголосили, що ніяких обмежень на діяльність засобів масової інформації суд не накладав. Адже власником каналів є медіахолдинг "Вільні медіа".

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Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа". Це не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався,

– зазначили у ДБР.

Слідчі зазначили, що арешт наклали виключно на майно та корпоративні права, власником яких є Порошенко.

Що відомо про арешт майна п'ятого президента

6 січня суд наклав арешту на майно Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з:

Держреєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,

Державного реєстру іпотек,

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Мовиться про об'єкти нерухомості та корпоративні права. Рішення схвалили, коли Порошенко перебував за кордоном, тому адвокати політика вважають, що відбулося порушення.

Порошенка підозрюють у держзраді: головне

20 грудня лідеру "Європейської Солідарності" оголосили підозру у державній зраді. Мовиться про провадження щодо постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій.

Фігурантом справи також є кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під домашнім арештом.

Під час оголошення підозри Порошенко перебував у Варшаві. В Україну він планує повернутися 17 січня й поговорити з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

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