ЗСУ мали успіх на Луганщині та продовжили контратаки на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW

Запеклі бої на фронті тривають. Нещодавно окупанти просунулися на Покровському напрямку, а також у Торецьку.

В Інституті вивчення війни проаналізували останні бойові дії на різних напрямках фронту. Де мала успіх Росія, а де Україна, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія обрала пріоритетний напрямок для наступу: у Генштабі оцінили ситуацію на фронті 23 березня

Яка ситуація на прикордонні

За даними ISW, російські війська продовжували наступальні дії у Курській та Сумській областях, втім підтверджених просувань їм досягти не вдалося. Ворожий воєнкор припустив, що окупантам потрібен щонайменше місяць, аби витіснити Сили оборони з Курщини.

Тим часом українські сили 23 березня продовжили обмежені атаки в Бєлгородській області. Російські військові блогери заявили, що українські сили застосували інженерну техніку біля Графівки та Демидівки (обидва населені пункти розташовані на північний захід від Бєлгорода). Окупанти повідомляли, що Сили оборони нібито зайшли до Демидівки, але згодом були звідти вибиті.



Яка ситуація у прикордонні / Фото ISW

Що відбувається на Сході

Сили оборони мали успіх на Луганщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, показують, що українські підрозділи діють у північно-східній частині Надії (на схід від Борової). Це свідчить про нещодавнє взяття села під контроль Збройними силами України.

Російське джерело заявило, що втрата Надії 22 березня демонструє наявність проблем у 20-й загальновійськовій армії, зокрема подання командирами неправдивих звітів про успіхи окупаційних військ.



ЗСУ звільнили Надію на Луганщині / Фото ISW

Тим часом загарбники мали просування на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 березня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Чайковського в північній частині Торецька.



Загарбники просунулися у Торецьку / Фото ISW

Також окупанти мали успіх у районі Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, показують, що українські сили завдали ударів по російських позиціях на північний схід від Водяного Другого (на схід від Покровська), що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили цей населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 березня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Веселої в північно-західній частині населеного пункту Шевченко (південніше Покровська).



Росіяни просунулися у районі Покровська / Фото ISW