Чутки про "смерть Кадирова": що відомо про місцезнаходження глави Чечні

Погіршення стану здоров'я так званого глави Чечні Рамзана Кадирова та його невідоме місцеперебування постійно обговорюють у мережі. Одні заявляють, що він перебуває на лікуванні в Москві. Проте опубліковані у мережі кадри свідчать, що Кадиров міг бути у Грозному.

Журналісти проаналізували відео, які Кадиров опублікував 17 вересня на тлі заяви про його смерть. Кадри свідчать про те, що записували відео у Грозному, що у Чечні.

До теми Здоров’я Кадирова – це стабільність у Чечні, тож навіть плітки чинять неабиякий вплив, – ISW

Що відомо про місцеперебування Кадирова

Видання Sky News визначило географічну прив'язку відеозаписів, які опублікував Кадиров на своєму телеграм-каналі. Так званий "лідер Чечні" за місцевим часом о 13:00 знімає, як нібито йде під дощем. Висока лінія дерев, дві пішохідні доріжки, розділені газоном вказують на те, що відео могли записати у Грозному.



Місцевість відповідає парковій зоні у Грозному / Фото Sky News

Крім того, на задньому плані відео журналісти помітили дах будівлі, який нагадує резиденцію Кадирова.



Резиденція Кадирова розташована неподалік від місця, де записували відео / Фото Sky News

Проте відео могли записати набагато раніше, аніж 17 вересня. Журналісти проаналізували також прогноз погоди в Грозному. Невеликий дощ у місті був лише у суботу, 16 вересня. У день, коли Кадиров буцімто записував звернення, опадів у Грозному не було. Згідно з метеорологічним звітом у неділю, 17 вересня, у місті була хмарна погода, хоча деякі ресурси стверджують, що опади усе ж були. Ба більше, протягом минулого тижня у Грозному не було дощів, окрім зазначених днів. Це може свідчити про те, що на каналі Кадирова оприлюднили відео, які записали раніше.

Відео, які Кадиров оприлюднив на тлі чуток про смерть

Кадиров буцімто "прогулювався" під дощем: дивіться відео

Кадиров у критичному стані на лікуванні

Разом з тим, громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв заявив, що Рамзан Кадиров нині у критичному стані й перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. Крім того, він заявив, що до російської столиці також вилетіла вся сім'я кремлівського посіпаки.

"Ми володіємо інформацією, що Кадиров перебуває в одній з московських лікарень. Не можна сказати, чи він живий, чи мертвий. Але вчора поступила інформація, що його найближчі родичі вже виїхали до Москви. Це говорить, що Кадиров у важкому стані", – заявив Ломаєв.

Про важкий стан здоров'я Кадирова повідомляють й джерела в українській розвідці. За їхньою інформацією, так званий глава Чечні дійсно у важкому стані, але поки живий.