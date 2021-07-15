Де у Києві заборонено купатися: список пляжів
15 липня 2021 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:ЦГЗ
У Києві на 14 пляжах виявили кишкову паличку. В ЦГЗ рекомендують встановити таблички про заборону купання на них.
Зазначається, що всі ці 14 пляжів й перебувають під наглядом у столиці. Решта місць відпочинку на Дніпрі та інших водоймах взагалі не досліджуються.
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Список пляжів Києва де забороняють купатися:
- "Дитячий"
- "Золотий"
- "Венеція" — у Гідропарку
- "Передмістна слобідка"
- "Центральний"
- "Молодіжний"
- "Веселка" — у Дніпровському районі
- "Райдуга", "Тельбін" — на озерах у Дніпровському районі
- "Галерний" — у Голосіївському районі
- "Вербний" — на озері Вербне й "Пуща-Водиця" 5–7 лінія, ставок на річці Горенка — в Оболонському районі
- "Троєщина" — на річці Десенка
- пляж "Чорторий" у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що кияни рятуються від спеки біля води – пляжі переповнені.