Де у Києві заборонено купатися: список пляжів

У Києві на 14 пляжах виявили кишкову паличку. В ЦГЗ рекомендують встановити таблички про заборону купання на них.

Зазначається, що всі ці 14 пляжів й перебувають під наглядом у столиці. Решта місць відпочинку на Дніпрі та інших водоймах взагалі не досліджуються.

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Список пляжів Києва де забороняють купатися:

"Дитячий"

"Золотий"

"Венеція" — у Гідропарку

"Передмістна слобідка"

"Центральний"

"Молодіжний"

"Веселка" — у Дніпровському районі

"Райдуга", "Тельбін" — на озерах у Дніпровському районі

"Галерний" — у Голосіївському районі

"Вербний" — на озері Вербне й "Пуща-Водиця" 5–7 лінія, ставок на річці Горенка — в Оболонському районі

"Троєщина" — на річці Десенка

пляж "Чорторий" у ПКіВ Дружби народів Деснянського району.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що кияни рятуються від спеки біля води – пляжі переповнені.