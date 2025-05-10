Росія підступає до Дніпропетровщини, а ЗСУ мають успіх Курщині: огляд фронту від ISW

На фронті тривають активні бойові дії, попри так зване "путінське перемир'я" на три дні. Сторони взаємо звинувачували одна одну у порушенні режиму припинення вогню.

Інститут вивчення війни розповів про нещодавні територіальні досягнення окупаційного та українського військ, передає 24 Канал.

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Де просунулися росіяни

Окупанти мали успіх на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центральну частину Звірового (на південний захід від Покровська).

Де розташоване Звірове: дивіться на карті

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують просування противника у центральну частину Котлярівки (на північний схід від Новопавлівки).

Де розташована Котлярівка: дивіться на карті

Також ворог має досягнення на Новопавлівському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, свідчать про просування росіян по вулиці Лікарняній у центрі Багатиря (на захід від Курахового).

Де розташований Багатир: дивіться на карті

Крім того, кадри, опубліковані 7 травня, показують просування загарбників на південний схід від Дніпроенергії (на північ від Великої Новосілки).

Де розташована Дніпроенергія: дивіться на карті

Усі населені пункти, у районі яких противник просунувся, розташовані біля кордону з Дніпропетровською областю, до якого лишилося щонайбільше 3 кілометри.

Ворог теж мав успіх на Запоріжжі – на Оріхівському напрямку. Геознімки за 6 травня показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в західному Степовому (на південний захід від Оріхова).

Де розташоване Степове: дивіться на карті

Де мала успіх Україна

Тим часом геознімки за 8 травня вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід у районі Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Наразі Інститут вивчення не може встановити, коли саме відбулося це просування.

Де розташоване Тьоткіно: дивіться на карті