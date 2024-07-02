Лінія активного фронту збільшилася, – Сирський назвав найважчі напрямки після поїздки на Схід

Головнокомандувач ЗСУ тиждень працював на Східному фронті. Він розповів, на яких напрямках наразі найважча ситуація.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 2 липня.

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Сирський розповів, де найважча ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ побував майже в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

Насамперед хочу висловити вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв,

– написав головнокомандувач.

За його словами, скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95-ї десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакувальних орд противника.

Він зазначив, що досі складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Окупаційні війська, ставлячи за мету прорив нашої оборони, вкотре провели заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжили наступальні дії.

Попри те що ворог зазнає високих втрат у бронетехніці, він продовжує її використання в поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv-дронів.

Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася,

– зазначив Сирський.

Головнокомандувач Сил оборони зазначив, що мета його роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному розв'язанні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадженні його в процес підготовки військовослужбовців і підрозділів, а також наданні дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій.

За словами Сирського, натепер основним проблемним питанням командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.

Ще одне проблемне питання – це забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника. Водночас у наших військ перевага в кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV-дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують.

"Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", – написав головнокомандувач.

Сирський зауважив, що після приїзду розпочато реалізацію пропозицій щодо вдосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

Ще один важливий напрямок змін – адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою. Крім цього, спланована чергова зустріч із командирами підрозділів БпЛА щодо обміну досвідом із питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.

Дякую кожному воїну за стійкість, мужність і надзусилля, які вони докладають для виконання бойових завдань та наближають нашу перемогу,

– резюмував Головнокомандувач ЗСУ.