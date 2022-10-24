Віялові відключення світла на Рівненщині: ОВА опублікувала графік на 24 жовтня
Джерело:Віталій Коваль
Росіяни атакували Захід країни 22 жовтня. Зокрема "приліт" був і на Рівненщині. Через це там на певний час зникло енергопостачання.
Зараз триває відновлення пошкоджених об'єктів, тому жителів міста повідомили про потребу віялових відключень в області. Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль поділився графіком планового знеструмлення за 24 жовтня.
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Де на Рівненщині не буде світла
Віялові відключення 24 жовтня триватимуть у Рівненській області до 18:00. Мовиться про повне або часткове знеструмлення певних територіальних громад.
07:43 – 14:00 світла не буде у Сарненському та Вараському районі у таких селах:
- Антонівка;
- Володимирець (частково);
- Каноничі;
- Висоцьк;
- Дубровиця (частково);
- Вирівська;
- Немовичі;
- Клесів (частково);
- Степань (частково).
Окрім того, 14:00 – 18:00 електропостачання призупинять у 29 населених пунктах Рівненської області.
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Атака по енергетичній інфраструктурі Рівненщини: жителів області просять економити електроенергію
Віталій Коваль заявив, що ушкодження після російського нападу по енергетичній інфраструктурі міста та області вже усунули. Однак економити світло все ж доведеться.
Через це у регіоні ввели планове відключення електроенергії. Міський голова Рівного Олександр Третяк наголосив, що після 18:00 усі вивіски слід вимкнути.
Місцева влада закликала мешканців області свідомо ставитися до споживання електроенергії. Необхідно скоротити використання електроприладів у критичні години, щоб не було перебоїв зі світлом.
Коли не варто користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу
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