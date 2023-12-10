Росіяни зменшили кількість штурмових дій на одному з напрямків
Джерело:Олександр Тарнавський
Українські військові стримують ворога, який атакує на різних напрямках. Водночас окупанти на одному з напрямків зменшили кількість штурмових дій.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що водночас Росія там знову почала залучати для ударів авіацію. До речі, ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини.
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Що відбувається на Таврійському напрямку
Бригадний генерал розповів, що українські військові на Таврійському напрямку знищили:
- 3 російські бойові гусеничні плаваючі машини (БМД-4);
- 2 склади паливно-мастильних матеріалів.
Окупанти зменшили кількість штурмових дій та знову почали залучати для ударів авіацію. Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів,
– заявив Тарнавський.
Він уточнив, що в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (ОСУВ "Таврія") українські захисники стримують окупантів та завдають втрат ворогу. Зокрема, Сили оборони України:
- успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського;
- 8 атак – у районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки;
- 2 атаки – в районі Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку;
- 3 атаки – на Запоріжжі в районах Новопокровки та західніше Роботиного.
Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення,
– розповів Тарнавський.
За його словами, загалом окупанти втратили на ділянці угруповання військ "Таврія" 337 осіб. Окрім того, ЗСУ знищили 9 одиниць військової техніки:
- 5 бойових броньованих машин;
- 1 артилерійську систему;
- склад боєприпасів;
- 2 склади з пально-мастильними матеріалами.
Окрім того, ще п'ять одиниць техніки ворога наші військові пошкодили.
Яка ситуація на фронті
- Аналітики американського Інституту вивчення війни написали, що Росія намагатиметься перехопити ініціативу на фронті до виборів президента Росії, які відбудуться у березні 2024 року. Саме до того часу окупанти спробують принести хоч якісь "перемоги".
- Водночас українські захисники взимку посилюють оборонні споруди на деяких ділянках фронту. За даними ISW, такий крок є правильним, адже допоможе зберегти сили для майбутніх наступів.
- Генеральний штаб ЗСУ розповів вранці 10 грудня, що протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Наші військові на багатьох напрямках стримують ворога та відбивають їхні атаки. Так, на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці, на Херсонському напрямку – утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.
- Тільки за останню добу підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів росіян.