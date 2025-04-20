"Путін хоче бодай якусь перемогу": що росіяни намагатимуться захопити до 9 травня

До 9 травня росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії одразу на трьох напрямках. Під особливим тиском можуть опинитися кілька ключових областей України.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що до 9 травня Росія спробує захопити Луганську область.Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимано-Куп'янська вісь, особливо на північному напрямку – в районі Торського та Білогорівки.

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Населений пункт Надія, що на Луганщині, українські військові нещодавно взяли під контроль.

Росія здійснюватиме тиск одразу на 3 напрямках

Отже, в цьому районі очікується серйозний тиск до 9 травня.

Їм потрібно буде показати, що хоча б одну область вдалося захопити, а ми не дозволяємо їм підняти цей так званий "прапор",

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що росіяни спробують прорватися до кордонів Донецької області. За шириною фронту – від Великої Новосілки до Покровська. Вони намагатимуться продемонструвати просування у напрямку Дніпропетровської області. Росіяни здійснюватимуть тиск у цьому секторі. Ймовірно, вони спробують захопити кілька міст, де вже тривають запеклі бої.

Вони вже неодноразово заявляли про захоплення Торецька, хоча ми й досі контролюємо частину міста. Також повідомляли про вхід у Часів Яр, хоча цей напрямок залишається під нашим контролем. Нам слід бути максимально обережними на цих ділянках,

– підкреслив Світан.

Він зауважив, що наразі виділяється кілька ключових напрямків, де можуть розгорітися інтенсивні бої: Покровський, Часовоярський та Лимано-Куп'янський.

Крім того, Росія продовжуватиме тиск уздовж Сумської області. Під загрозою залишаються населені пункти Вовчанська та Липців, що під Харковом, – це зона протяжністю 3 – 4 кілометри. Ворог і надалі здійснюватиме наступальні дії в цьому регіоні.

Також не можна виключати активізацію бойових дій уздовж Чернігівсько-Брянського кордону – між Чернігівською областю України та Брянською областю Росії.