Ворог просунувся у Торецьку та ще біля 4 населених пунктів: оновлення карти DeepState

15 жовтня 2024, 01:53
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

DeepState

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує наступати. Аналітики повідомили про просування російських військ у Торецьку та ще поблизу 4 населених пунктів.

Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі 15 жовтня.

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Де просунувся ворог 

Близько 1 ночі 15 жовтня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку,
– ідеться в повідомленні.

Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Невського: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Водяного: дивіться на карті

Де російські війська просунулися поблизу Золотої Ниви: дивіться на карті

Ситуація поблизу Приютного: дивіться на карті