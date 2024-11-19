Ворог просунувся у Торецьку, Кураховому та ще поблизу кількох населених пунктах, – DeepState
Росія не виводить своє військо з України та продовжує наступати. Ворожим силам вдалося просунутися в декількох населених пунктах, зокрема в Торецьку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Вночі 19 листопада аналітики оновили карту.
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Де просунувся ворог
Близько 1 години ночі 19 листопада аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, солдати російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.
Ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках,
– ідеться в повідомленні.
Аналітики також додали, що сили противника просунулися біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.
Ворог просунувся у Калинівці: дивіться на карті
Противник просунувся у Торецьку: дивіться на карті
Російські солдати просунулися у Кураховому: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися у Берестках: дивіться на карті
Сили противника просунулися біля Часового Яру: дивіться на карті
Вояки російської армії просунулися біля Погребків: дивіться на карті
Росіяни просунулися біля Юріївки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Роздольного: дивіться на карті