ЗСУ мали успіх у районі Покровська, а Росія – на 3 напрямках: оновлена карта від DeepState

Покровський і Новопавлівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті. Саме тут, ворог, на жаль, мав нещодавно просування. Сили оборони стійко стримують натиск противника. Часом нашим воїнам вдається його відкинути.

Важка ситуація склалася неподалік від кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Так, 3 травня ворог розпочав там активні штурмові дії, передає 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони залишили окупантів у Криму без параду на 9 травня

Окупанти сунуть у напрямку Дніпропетровщини

Противникові вдалося просунутися біля Новосілки та Новодарівки – обидва селища розташовані у кількох кілометрах від адміністративного кордону Дніпропетровської області. Новосілка – на Донеччині, Новодарівка – на Запоріжжі.

Де Новосілка: дивіться на карті

Де Новодарівка: дивіться на карті

І ЗСУ, і росіяни мали успіх на Покровському напрямку

Силам оборони вдалося відновити положення у Лисівці.

Де розташована Лисівка: дивіться на карті

Тим часом окупанти просунулися біля Новолександрівки та Котлярівки.

Де ці населені пункти: дивіться на карті

Також противник мав успіх на Бєлгородщині.

Яка ситуація у Бєлгородській області: дивіться на карті