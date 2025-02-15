Окупанти просунулися на Покровському напрямку: оновлення карти Deep State
- Російські війська частково просунулися на Покровському напрямку.
- Аналітики Deep State оновили мапу, але немає інформації про просування на інших напрямках.
Українські захисники стримують російські сили по всій лінії фронту. Втім, на жаль, подекуди ворог все ж зміг просунутися.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики оновили свою мапу у ніч проти 15 лютого.
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Де на фронті росіяни мали успіх
Аналітики повідомили, що російським військам вдалося частково просунутися на Покровському напрямку.
Ворог просунувся біля Зеленівки та Дачного,
– йдеться у повідомленні.
Інформація щодо просування окупантів на інших напрямках не надходила.
Росіяни просунулися біля Зеленівки: дивіться на карті
Окупанти мали успіх біля Дачного: дивіться на карті
До слова, аналітики Інституту вивчення війни також проаналізували ситуацію на фронті станом на 15 лютого. За їх інформацією, українські військові просуваються на північний схід від Суджі в районі лісопаркової місцевості поблизу Косиці.
Водночас карти за 14 лютого вказують на просування російських військ на південній околиці Свердліково, на захід від Суджі.