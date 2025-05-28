Росіяни на підступах до Дніпропетровщини та тиснуть на Костянтинівку: карта DeepState
- Російські війська просунулися поблизу 4 населених пунктів у Донецькій області.
- Ворог мав успіх на підступах до Дніпропетровської області.
Російські загарбники не припиняють атаки на всій лінії фронту, й, на жаль, мають просування. Зокрема ворог мав успіхи у напрямку Дніпропетровської області, а також під Костянтинівкою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики вже оновили карту бойових дій станом на 28 травня.
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Де росіяни мали просування на фронті
Російська армія продовжує атакувати по всій лінії фронту. За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися в районах 4 населених пунктів у Донецькій області.
Так, ворог мав успіх біля Троїцького, що на підступах до Дніпропетровської області.
Ворог мав просування у напрямку Дніпропетровщини: дивіться на карті
Також російська армія мала успіх поблизу Яблунівки та Старої Миколаївки, що у напрямку Костянтинівки.
Росіяни просуваються у напрямку Костянтинівки: дивіться на карті
Крім того, окупанти не припиняють тиснути на Покровському напрямку. Так, за даними DeepState, росіяни просунулися в районі Малинівки.
Росіяни мали успіх на Покровському напрямку: дивіться на карті
Раніше стало відомо, що село Біловоди на Сумщині повністю опинилося у сірій зоні. Це вже позначено на оновленій карті бойових дій.