В ОК "Південь" сказали, де може відбутися морська провокація Росії

В Інституті вивчення війни переконані, що посилення присутності Чорноморського флоту Росії у морі не дасть росіянам можливості блокувати Україну. Та країна-агресорка може влаштувати провокацію, про яку попереджала раніше.

Про це 24 Каналу заявила Керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що окрім України, вихід до Чорного моря мають, зокрема, країни НАТО. До слова, на думку аналітиків, малоймовірно, що росіяни намагатимуться запровадити повну блокаду моря, аби не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами, зокрема, членами Альянсу.

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Де Росія може влаштувати провокацію

Навігація, згідно з міжнародними моніторинговими сайтами, навколо тимчасово окупованого Криму досить активна. Там є рибальство та промислові роботи морського плану. Окрім того, є і навігація цивільних вантажних суден.

Є декілька організацій-судновласників, які співпрацюють з країною-терористкою та перевозять вантажі з тих портів, які Україна офіційно оголосила закритими через окупацію Росії. Однак, попри це, там є співпраця на міжнародному рівні.

Там є певна навігація. Якраз там може бути ініційована Росією та сама провокація, про яку вони попереджали, що нібито як "атака українських Сил оборони" на цивільне судно. Цілком ймовірно, росіяни можуть застосувати це саме там,

– сказала Гуменюк.

За словами Керівниці Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня, ймовірно, саме через те окупанти в тому районі максимально розосередили своє корабельне угруповання.

"Для максимального висвітлення обстановки, збору її та відігравання відповідного сценарію", – додала Наталія Гуменюк.

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