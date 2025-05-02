Росія обрала 3 пріоритетні напрямки для наступу: карта боїв на 2 травня

Росія посилює наступ, намагаючись якомога більше захопити території до 9 травня. Найактивніше ворог штурмує на Покровському, Курському та Лиманському напрямках.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку відбулося 8 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

Бій відгримів у районі Липців: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку зафіксовано 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

Окупанти штурмували у районі Глушківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.

Ворог спробував просунутися у районі Надії: дивіться на карті

На Сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам'янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося 4 боєзіткнення.

Окупанти атакували біля Григорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.

ЗСУ відбили ворожі атаки у районі Новомаркового: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 4 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

Противник атакував біля Щербинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.

Росіяни атакували у напрямку Нової Полтавки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.

Окупанти штурмували у напрямку Багатиря: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку поблизу Лобкового, Кам'янського та Степового загарбники здійснили 4 марні атаки на позиції наших захисників.

Противник марно атакував біля Степового: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення.