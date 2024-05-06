Везуть із Криму бетонні блоки: Андрющенко сказав, де окупанти будують укріплення
На території Маріупольського порту відвантажували бетонні блоки, які окупанти використовують для фортифікацій. Частково ці блоки відвезуть у бік Бердянська.
Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог продовжує будувати укріплення у Бердянському районі. Цю інформацію підтверджує, зокрема, Центр журналістських розслідувань та партизани.
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"Точно поїдуть на Бердянський напрямок. Але ми дуже хвилюємось, що воно поїде і на Волноваський напрямок одним з потягів", – сказав Андрющенко.
Такі бетонні блоки ще розміщені у порту. Ймовірно, їх ще будуть підвозити.
Восени загарбники відвозили блоки на лінію укріплень, яку вони будували через Нікольське, а потім – через частину Мангушського району. Так окупанти "вийшли" неподалік села Червоне Поле на Бердянському напрямку.
Десь там треба шукати й бетонні блоки, й інженерні підрозділи, які будують лінію укріплення. Вони досить активно використовують ці блоки й частково через них вони "зв'язують", коли риють підземні переходи під посадками й таке інше,
– додав радник міського голови Маріуполя.
Ворог встановлює їх усередині бліндажів. Темпи будівництва укріплень окупантів поки що сповільнилися. Принаймні, на Донеччині.
"У нас вони поки що не будують тотально. Наскільки я розумію, Запорізьку область вони риють достатньо щільно й наближуються до лінії Азовського моря – ближче і ближче", – сказав Петро Андрющенко.
Такі бетонні блоки виготовляють у тимчасово окупованому Севастополі. Відомо, що їх до Маріуполя доправляли з Керчі.
Що відбувається на тимчасово окупованих територіях
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