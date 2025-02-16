Росіяни мали успіх на Курщині і 3 просування на Донеччині: огляд фронту від ISW

Росія продовжує наступальні дії на більшій частині фронту. Окупанти тиснуть на українців у Курській області і у районі Покровська.

За останню добу окупантам вдалося пройти вперед біля 6 населених пунктах на Покровському і Новопавлівському напрямках, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Де Росія мала просування

Курська область: Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, свідчать, що російські війська мали просування біля Свердлікового – населеного пункту, розташованого на захід від Суджі.

Донецька область:

Окупанти змогли просунутися під Торецьком у східній Щербинівці.

у східній Щербинівці. Крім того, ворог мав успіх на Покровському напрямку . Противникові вдалося просунутися на сході Даченського.

. Противникові вдалося просунутися на сході Даченського. Загарбники просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що росіяни мали успіх на північний схід від Нового Комара під час механізованого штурму в цьому районі.

Окупанти мали успіх на 4 ділянках фронту / Фото ISW

Де ворог атакував, але не просунувся

Харківська область: Росіяни атакували біля Глибокого, поблизу Вовчанська та Тихого, але успіху не мали. Окупанти наступали у районі Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Глушківки та в напрямку Новоосинового. Також окупанти атакували у районі Борової та Лиману, однак підтверджених просувань ворога тут немає.

Донецька область: На Краматорську напрямку противник штурмував Часів Яр, а також проводив атаки поблизу Предтечиного, Ступочок і Білої Гори. Крім того, російські війська продовжували штурм на північний захід від Курахового поблизу Шевченка та Андріївки та в напрямку Олексіївки; на захід від Курахового поблизу Дачне, Улакли, Костянтинопіль, Багатир; і на південний захід від Курахового біля Зеленівки й Розлива.