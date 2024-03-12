Росіяни щосили намагаються прорвати оборону ЗСУ на одну із напрямків: карта фронту 12 березня

Триває 748 доба повномасштабної війни з російськими окупантами. На фронті сталось 72 бойові сутички. Найсильніше ворог атакує на Донеччині.

Про ситуацію на усіх напрямках фронту станом на сьогодні, 12 березня, розповідає 24 Канал з посиланням на дані Генштабу та онлайн-мапу DeepState.

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Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження росіян із озброєнням та військовою технікою та по одному ворожому пункту управління.

Ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Авіаудари вдарили по Прохресу (Чернігівська область), Обухівці, Амбарне, Куп'янськ, Петропавлівці (Харківська область), Кривошиївці, Білохорівці (Луганська область), Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новосельвіка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське (Донецька область), Новоандри Київка, Новоданилівка, Роботине (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область).

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак росіян. Бої йшли в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та на схід Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку наши захисники відбили 16 атак ворога. Це сталося в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди на Донеччині. За добу 11 березня ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників. Бої йшли в районах Роботиного, Старомайорського та на північний захід від Вербового Запорізької області.

напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. 11 березня росіяни одного разу спробували штурмувати позиції наших військ.