Де розташована Каховська ГЕС, яку може підірвати Росія: показуємо на карті

Російські військові замінували дамбу Каховської ГЕС. Ймовірно, готуються підірвати її. Розповідаємо, де розташована ГЕС та які наслідки це матиме.

24 канал зібрав усе, що відомо про можливі сценарії провокації росіян на Каховській ГЕС. У РНБО наголосили, що Україна готова до усіх варіантів розвитку подій.

Увага Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС, – Данілов

Де розташована Каховська ГЕС

Каховська ГЕС є останньою сходинкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташована на Півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.

Гідроелектростанція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя.

Каховська ГЕС – один з великих енергооб'єктів, дамба якої утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

Де розташована Каховська ГЕС на карті:

Каховська ГЕС побудована у 1950-х роках. Дамба Каховської ГЕС є стратегічно важливою не лише через енергетичні потужності, але й тому, що з'єднує правий та лівий береги Дніпра (автомобільний і залізничний мостові переходи через греблю).

Саме поблизу Нової Каховки, у містечку Таврійськ, бере свій початок Північнокримський канал – іригаційна споруда, яка до 2014 року забезпечувала близько 85% потреб Криму у прісній воді.

Нагадаємо, що після того, як Росія анексувала Крим, Україна перекрила цей канал. Тому в перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року окупанти захопили Каховську ГЕС та початок Північнокримського каналу.

Які наслідки матиме підрив дамби Каховської ГЕС

Наслідки підриву дамби можуть бути катастрофічними. Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням півдня України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв це зі зброєю масового ураження. Мовляв, наслідки будуть однаково серйозними.

У разі аварії на Каховській ГЕС усі міста і села, що лежать нижче греблі, будуть або підтоплені, або затоплені повністю.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати.

Він наголосив, що підрив Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи із величезною кількістю людських жертв, однак це зашкодило б і самим окупантам – зокрема в Криму.

До теми Херсон може бути затоплений, а ЗАЕС – залишитись без води: Росія замінувала Каховську ГЕС

Міст зазнав ушкоджень

Ще 8 серпня міст на греблі Каховської ГЕС був виведений з ладу точковим ударом HIMARS, окупанти досі не можуть використовувати його для переміщення військової техніки (у мості утворилася дірка діаметром три метри). Але саму дамбу вивести з ладу непросто.

Довжина греблі, на яких встановлено 28 водозливних затворів – 447 метрів.

Докази підготовки росіян до теракту

Зеленський переконаний: якщо Росія готує теракт на Каховській ГЕС і всерйоз розглядає такий сценарій, "то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь Південь нашої країни, зокрема й Крим".

Додатковою ознакою підготовки Росії до можливого теракту на Каховській ГЕС є активність на інформаційному фронті російської пропаганди.

Водночас у Генштабі ЗСУ вважають, що окупанти залишають можливість підриву Каховської ГЕС "на крайній випадок" — зокрема, якщо в них обвалиться оборона Херсонської області.

Факт мінування відомий, вони постійно роблять так, коли відступають, щоб ускладнити просування наших військ. Росіяни знають, що ми гнатимемо їх до самого кордону,

– зазначили у командуванні "Південь".

Більшість українських та західних аналітиків погоджуються з даними українських високопосадовців і Генштабу ЗСУ про ймовірну підготовку теракту РФ на Каховській ГЕС.

Так, в ISW теж стежить за цією темою – аналітики вважають, що Росія "створює інформаційне підгрунтя для нападу на Каховську ГЕС" у вигляді операції під фальшивим прапором.

В Інституті звертають увагу також на те, що російська пропаганда взялася активно поширювати тему нібито загрози Каховській дамбі з боку ЗСУ, що теж може вказувати на підготовку провокацій.

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