Показуємо на карті Ільський і Новошахтинськ: де розташовані нафтозаводи, які накрило пожежами

Росію атакували масові пожежі на нафтопереробних заводах. Це сталося у Краснодарському краї та Ростовській області.

Російська влада вже встигла звинуватити у цьому, як завжди, Україну. 24 Канал детальніше розповість, де розташовані міста, в яких загорілися нафтопереробні заводи.

До теми На Кубані через "попадання безпілотника" пожежа на нафтопереробному заводі

Нафтопереробний завод в Ільську

У Краснодарському краї горів Ільський нафтопереробний завод. Вогонь охопив 400 квадратних метрів. Пожежу загасили лише вранці. Про причини – не повідомляється.

Ільський – це селище міського типу в Сєверському районі Краснодарського краю.

Ільський нафтопереробний завод розташовується в селищі міського типу – за 50 кілометрів від Краснодара. Площа виробничого майданчика заводу складає 72 гектари.

Де розташований Ільський: карта

Пожежа на заводі у Ростовській області

У Ростовській області пожежа виникла на території Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Губернатор області Василь Голубєв заявив, що причиною пожежі нібито стала "атака безпілотника". Пожежу ліквідували співробітники заводу. Жертв та постраждалих немає.

Новошахтинськ – місто в Ростовській області. Воно розташоване на річці Малий Несвітай, на заході Ростовської області, на кордоні з українською Луганщиною, за 80 кілометрів на північний захід від Ростова-на-Дону.

Новошахтинський завод нафтопродуктів розташований на території Киселівського сільського поселення Красносулинського району за півтора кілометра на північний захід від міста Новошахтинськ. Територія підприємства розділена на два виробничі майданчики автотрасою М19 напрямком Новошахтинськ – Антрацит.

Де розташований Новошахтинськ: карта

У Росії часто горять заводи з нафтою