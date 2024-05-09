Безпілотник пролетів 1500 кілометрів: показуємо на карті, де розташований НПЗ у Башкортостані
Неспокійним для Росії виявилося 9 травня. Там уранці під удар дронів потрапив НПЗ у Башкортостані.
Перед тим, як уразити свою ціль, дрон подолав відстань у 1500 кілометрів від кордону з Україною. Згодом з'ясувалося, що це була робота Служби безпеки України.
Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
Де розташований НПЗ у Башкортостані
У Башкортостані безпілотник атакував Нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", в результаті чого було уражено установки каталітичного крекінгу нафти.
Ця атака була здійснена дроном, що належить СБУ, який встановив новий історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів.
Де розташований НПЗ "Газпром нафтохім Салават": дивіться на карті
"Газпром нафтохім Салават" відомий як один з найбільших у Росії комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві різних видів нафтопродуктів, включаючи бензин, дизпаливо та інші.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
- У четвер, 2 травня, дрони атакували Краснодарський край. Ймовірністю, головною мішенню став Афіпський НПЗ Місцеві жителі розповіли, що чули 3 вибухи.
- Неспокійним було і 1 травня для росіян. Про вибухи повідомляли в декількох областях, зокрема в Ростовській, Курській, Воронезькій та Рязанській області.
- Тоді за попередньою інформацією на Рязанському НПЗ пролунало 2 вибухи, після цього – спалахнула масштабна пожежа. Згодом з'явилася інформація, що це була робота ГУР.