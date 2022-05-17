Де шукати корінь зла бензинової кризи і коли вона закінчиться

Хтось у чергах на автозаправних станціях думає про важливе, хтось працює, а хтось тренує нервову систему. Що відбувається?

Фокуси з цінами на колапс не діють

Уряд вкотре намагається вирішити питання ціною. У порівнянні з початком травня вартість бензину зросла на 2,17 гривні й на дизпаливо зменшилась на 32 копійки.

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Поки чиновники граються з цінниками, люди стають у черги зранку, одразу по завершенню комендантської, аби простояти не чотири години, а дві. І купити бензин по 40 гривень, якщо пощастить!

Яке колесо в палиці зламало систему

У Польщі, де немає війни, ціни на пальне вищі за ті, що встановив наш уряд, – бензин 45,3 гривні за літр, а дизель – 48,5 гривень за літр. Для довідки: податки на пальне в Польщі та Україні зараз приблизно однакові.

На деяких заправках є варіант придбати за 65 гривень. Без обмеження кількості. Задля вирішення проблем із логістикою в уряді виділять один із західних пунктів пропуску на кордоні тільки під рух бензовозів, а поки що кажуть, що поведінка наших імпортерів це "навіть не недобросовісна конкуренція, а за таке треба розстрілювати!".

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Зараз у ситуацію втрутився Антимонопольний комітет. Мовляв, пальне начебто є в достатніх обсягах, але мережі його не реалізовують.

Але, коли ви "наказуєте" цінам не зростати, то в результаті отримаєте не низькі ціни, а дефіцит та всілякі обходи обмежень. Це елементарна економічна істина. А чим ви займаєте себе у чергах?

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