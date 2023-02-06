Одна область – під загрозою: де в Україні може трапитись землетрус

Україна розташована на поясі, в якому відбувся землетрус у Туреччині. Однак серйозні природні катаклізми країні не загрожують. Найбільш відчутні поштовхи можуть статись на Одещині.

Найбільші сейсмічні впливи можуть бути на південному заході Одеської області. Про це розповів сейсмолог Олександр Кендзера.

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Якими можуть бути землетруси в Україні

Кендзера зазначив, згідно з картами сейсмічної небезпеки України, на південному заході Одеської області сейсмічні впливи можуть бути найбільшими. Вони можуть досягати 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

Тому фахівець порадив враховувати в Одесі та в інших регіонах параметри сейсмічної небезпеки, де вже побудований об'єкт, або планують будівництво. Однак сейсмолог зазначив, що катастрофічним наслідкам можливо запобігти.

Потрібно правильно проєктувати будинки

Кендзера зауважив, землетруси, які відбуваються у певних зонах, проявляються на конкретній площадці однаково. Тобто, коли є інформація, як буде коливатися площадка, потрібно спроєктувати будинок, де не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів.

У такому випадку землетруси будуть, але нічого не руйнуватиметься,

– пояснив спеціаліст.

Він також зауважив, в Туреччині знали, які можуть бути землетруси, але не провели достатньо роботи, щоб переконатися, що будинки будуть сейсмостійкими.

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