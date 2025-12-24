Це не Київ: у Yasno назвали регіони України, де ситуація зі світлом – найкритичніша

Росія постійно обстрілює енергетичну інфраструктуру України. У ніч проти 23 грудня окупанти здійснили чергову масовану атаку, внаслідок якої у кількох областях частина споживачів залишилася без світла.

Найгірша ситуація з електропостачанням зараз у південних та прифронтових регіонах України. Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

Де в Україні найбільші проблеми зі світлом?

У Києві проблеми зі світлом є, але вони не критичні порівняно з іншими областями.

Коваленко пояснив, що неможливо назвати одне місто з "найважчою" ситуацією, адже через обстріли та аварії стан енергосистеми змінюється щодня.

Найбільше навантаження зараз мають Одеса, Харківська, Сумська, Донецька та Чернігівська області.

За його словами, погодинні графіки відключень – це не найгірший варіант. Значно гірше, коли вводять екстрені відключення, адже це означає серйозні аварії та розбалансування енергосистеми. Якщо діють графіки, система працює відносно стабільно.

Що відомо про ситуацію в енергетиці України?