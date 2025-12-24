Це не Київ: у Yasno назвали регіони України, де ситуація зі світлом – найкритичніша
- Найбільші проблеми з електропостачанням зараз у південних та прифронтових регіонах Україн.
- Погодинні графіки відключень є менш критичними, ніж екстрені відключення, які свідчать про серйозні аварії та дисбаланс в енергосистемі.
Росія постійно обстрілює енергетичну інфраструктуру України. У ніч проти 23 грудня окупанти здійснили чергову масовану атаку, внаслідок якої у кількох областях частина споживачів залишилася без світла.
Найгірша ситуація з електропостачанням зараз у південних та прифронтових регіонах України. Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко, передає 24 Канал із посиланням на "Українську правду".
Де в Україні найбільші проблеми зі світлом?
У Києві проблеми зі світлом є, але вони не критичні порівняно з іншими областями.
Коваленко пояснив, що неможливо назвати одне місто з "найважчою" ситуацією, адже через обстріли та аварії стан енергосистеми змінюється щодня.
Найбільше навантаження зараз мають Одеса, Харківська, Сумська, Донецька та Чернігівська області.
За його словами, погодинні графіки відключень – це не найгірший варіант. Значно гірше, коли вводять екстрені відключення, адже це означає серйозні аварії та розбалансування енергосистеми. Якщо діють графіки, система працює відносно стабільно.
Що відомо про ситуацію в енергетиці України?
- В окремих регіонах України взимку відключення світла можуть тривати до 15 – 20 годин на добу, навіть за температури близько нуля. Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що кожен новий російський удар різко погіршує ситуацію. З вересня Росія здійснила понад шість масштабних атак на електростанції компанії – за інтенсивністю вони безпрецедентні за останні чотири роки. За його словами, ця зима може стати найскладнішою за час повномасштабної війни, адже під ударами опинилися всі складові енергосистеми: генерація, мережі, газова інфраструктура та вугільний сектор. ДТЕК уже втратила близько 50% генерувальних потужностей.
- 24 грудня через російські обстріли енергетики на Полтавщині, Сумщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла.
- Також ворожі війська атакували ТЕЦ під Харковом, що призвело до зниження напруги у місті та проблем з теплопостачанням і електротранспортом.