Стан в енергосистемі України: дефіцит складає 50%

Українські енергетики вкотре продемонстрували потужну роботу. Після чергової масової атаки росіян по інфраструктурі 24 листопада світло відновили у всіх регіонах України.

Стабілізаційні відключення ніхто не скасовував. Тому навіть у тих регіонах, де вже відновили електропостачання, на деяких вулицях його може не бути. Де енергетикам вдалося найшвидше спрацювати – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також По всій Україні розгортають "Пункти незламності" зі зв'язком та електрикою: карта

Як почувається енергосистема України зараз

Станом на 19:00 24 листопада виробники електроенергії вже змогли забезпечити близько 50% потреб споживання в країні. Що саме вдалося зробити, розповіли в Укренерго.

За їхніми словами, велика частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій знову працює. Водночас усі атомні електростанції поступово набирають потужність. Єдиний виняток – тимчасово окупована ЗАЕС.

В компанії наголошують, що пріоритет в енергоживленні надається критичній інфраструктурі країни. Однак заживлення побутових споживачів теж триває.

Після попередньої ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Для її полагодження доведеться витратити більше часу.

Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення,

– пояснюють в Укренерго.

Дефіцит в енергосистемі складає близько 50%. Тож українців, у яких вже з’явилася електроенергія, просять ставитися до неї ощадливо та з розумінням підійти до періодичних відключень.

Яка ситуація з енергопостачанням у різних областях

На Харківщині вже заживили електроенергією майже 70% споживачів. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Хмельницькій області вдень відключили електроенергію у 1171 населених пунктах. Без світла залишилось 469 тисяч споживачів.

Однак згодом розпочалося поступове підключення користувачів до електроенергії. Крім того, перший блок атомної електростанції теж уже під'єднаний до єдиної електромережі України.

Вінницьку область повністю заживлено. Усі електростанції повертаються в роботу, повідомляє голова місцевої ОВА.

Однак дефіцит в енергосистемі залишається, тому обмеження зберігаються. Тому жителів області просять поставитися з розумінням до ситуації, що виникла.

У столиці енергопостачання також частково відновлене. Попри це, екстрені обмеження залишаються, кажуть в КМДА. Станом на 17:20 70% житлових будинків Київщини залишаються без електроенергії.

На Волині всі об'єкти критичної інфраструктури вдалося під'єднати до мережі. Однак дефіцит потужностей в енергосистемі складає аж 65%.

На Одещині подача світла відновлена першочергово в найважливіші об'єкти області. У регіоні досі діють екстрені обмеження, адже стан енергосистеми після ворожої атаки там дуже складний.

Волинь натомість досі чекає на підключення до об'єднаної електромережі України. Станом на 19:40 у регіоні немає достатньо потужностей, щоб забезпечити жителів електроенергією.

Світло є лише в об'єктах критичної інфраструктури та будівлях, що розташовані поблизу. Підключення споживачів залишається на низькому рівні.

У Полтаві тим часом тривають погодинні відключення, при чому одразу по дві черги. Ситуація з енергопостачанням в області поки складна.

Світло відновили на всій території країни

Електрика подана до всіх областей України!

– заявив Кирило Тимошенко.

За даними заступника глави Офісу Президента:

першими заживили об'єкти критичної інфраструктури;

станом на 14:43 24 листопада до мережі підключають побутових споживачів;

світло намагаються подавати людям на декілька годин.

Мовиться не про те, що у всіх людей вдома буде світло. Адже подекуди електрику відновили тільки для об'єктів критичної інфраструктури, подекуди – діють стабілізаційні відключення. Проте енергетики працюють, щоб світло було в кожній домівці.

Окрім того, на всій території країни розгорнули 4 тисячі "Пунктів незламності" – спеціально облаштованих місць, де можна зарядити телефон, зігрітися та попити теплих напоїв.

Кирило Тимошенко розповів про ситуацією зі світлом: дивіться відео

Як в областях відновлювали світло

Станом на вечір 23 листопада Андрій Садовий повідомив, що у Львові вже є світло. Тоді ж відновили подачу води та тепла.

Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики,

– розповів мер Львова.

Ввечері 23 листопада на 90% відновили світло у Львівській області.

У Львівобленерго повідомили, що 24 листопада в регіоні запровадили аварійні та планові відключення електрики.

Окрім того, мер Києва Віталій Кличко написав, що у місті фахівці працювали всю ніч. Станом на ранок 24 листопада:

водопостачання відновили на лівому березі міста, а на правому – планують в першій половині дня;

без світла ще 70% міста. Енергетики працюють, проте все залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що трамваї тимчасово не працювали. Тому на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – вулиця Старовокзальна";

№ 3 "станція Ромена Ролана – вулиця Старовокзальна";

№ 12 "Пуща Водиця – площа Шевченка";

№ 14 "Відрадний масив – площа Контрактова";

№ 18 "площа Контрактова – вулиця Старовокзальна";

№ 19 "площа Шевченка – площа Контрактова";

№ 28 "вулиця Милославська – площа Дарницька".

Також начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що 1125 населених пунктів Київської області були без світла.

Через це в області вдвічі збільшили кількість нарядів на вулиці, а поліція працювала цілодобово.

Окрім Пунктів незламності, які діють в області, ви можете звернутись по допомогу до будь-якого відділу, або відділення поліції,

– звернувся Нєбитов до людей.

Також в ефірі телемарафону "Єдині новини" 24 листопада генерал розповів, що на "Пунктах незламності" в області працюють правоохоронці.

За словами Андрія Нєбитова, електротранспорт належить до об'єктів критичної інфраструктури та потребує підключення до мережі першочегово.

Яка ситуація була в інших областях

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що 24 листопада через відсутність світла в місті не курсуватимуть тролейбуси. У Рівнеобленерго повідомили, що:

працюють 26 котелень;

не включені котельні на вулиці Олексинська, 31-а; Біла, 35-а; Чорновола, 99-д;

через перенавантаження у електромережі терміново почали відключати споживачів від енергопостачання.

Окрім того, у школах, садочках та закладах позашкільної освіти 24 – 25 листопада – вимушені канікули.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що вранці 24 листопада всі котельні, крім тієї, що на вулиці Карбишева заживлені, незабаром тепло буде в квартирах. Котельню на Карбишева намагаються підключити. За словами Поліщука:

вода у місті є;

енергетики намагаються відновити світло в об'єктах критичної інфраструктури;

в окремих мікрорайонах світло з'явилось ще ввечері 23 листопада, в окремих – вранці 24 листопада.

заживлення міста й навколишніх сіл триває.

У Харкові не працювало метро, а в Миколаєві просять економити

У Харкові не працювало метро та наземний електротранспорт. За даними Суспільного, замість трамваїв та тролейбусів на маршрути вийшли автобуси.

Полтаву починають заживлювати. Про це заявив Дмитро Лунін. Насамперед критичну інфраструктуру: водовідведення, водопостачання, теплокомуненерго, лікарні.

Що повідомляли про ситуацію в інших регіонах раніше:

у Житомирі відновили воду, тепло та світло. Тепловики намагаються відновити гідравлічний режим для належної подачі тепла в оселі;

у Кіровоградській області світло увімкнули на об'єктах критичної інфраструктури. Світла та води в людей не було. Питну воду підвозили водоканали;

Вінницька область – заживлена. Світло увімкнули у самому місті;

Черкащина в більшості теж зі світлом. Складна ситуація в Умані та районі, а також в Чигирині. У Черкасах вже є вода;

до 50% споживачів Дніпропетровщини вже з електрикою. Технічну воду довозитимуть на правий берег міста Дніпро;

Чернігівщина майже вся зі світлом. Також в Чернігові відновили водопостачання.

Якщо на Полтавщині не ловитиме зв'язок, то потрібно телефонувати за іншими номерами екстреної допомоги. Мер Полтави Олександр Мамай склав список, який доступний за посиланням

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 23 листопада повідомив, що з першої спроби відновити електропостачання в області не вдалося. Тоді тільки частково під'єднали до мережі Южноукраїнськ та Березнегувате.

Вранці 24 листопада посадовець закликав людей максимально економити. Адже в системі не вистачає потужності, щоб підключити інших споживачів.

Після цього він заявив, що напругу по області вже подали. Станом на 10:36 24 листопада вона становить 84 мегавати на всю Миколаївщину, проте набирати її, за словами Віталія Кіма, будуть поступово. Окрім того:

всі медичні служби вже працюють;

лікарні працюють від генераторів.

Окрім того, станом на вечір 23 листопада, відновили світло у:

Запорізькій;

Одеській (водопостачання підключене на 100 відсотків, тепло – 100 відсотків, побутові споживачі електрики – поки лише на 10 відсотків);

Чернівецькій;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Хмельницькій областях.

Коли я отримував звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання – 11 областей мали позначку "вся область без електрики". Станом на початок ночі енергетики поступово підключали нові й нові райони,

– прокоментував ситуацію 23 листопада президент.

До теми Зеленський просить Радбез ООН про термінове засідання через масовану атаку

В Офісі Президента казали, що "не все так погано"

В обід 23 листопада росіяни запустили по Україні близько 70 ракет та дронів-камікадзе. Більшість з них збили наші сили ППО, однак деякі влучили в цілі, зокрема – об'єкти енергетичної інфраструктури. Після того майже по всій Україні зникло світло.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко казав, що прильотів по інфраструктурі багато, але ми все подолаємо. Він закликав українців зберігати спокій, адже енергетики працюють, а додатково у містах України є Пункти незламності, де є генератори, можна зігрітися та випити чаю.

До теми – цинічна заява Медведєва про ракетні обстріли України: відео